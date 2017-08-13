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Pervari-Beğendik yolu asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Pervari Kaymakamı ve Beğendik Belde Belediye Başkanı Vekili Hakan Şeker'in girişimleri sonucu Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Pervari İlçe Merkezi ve Beğendik Beldesi arası 20 Km'lik yol asfaltlanmaya başlandı.

15 milyon maliyetle sıcak asfalt yapımına 11 Ağustos tarihinde başlandığını belirten Kaymakam Şeker, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülmaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yolun, medeniyetin en büyük nimetlerinden biri olduğunu belirten Şeker, yolun Beğendik beldesi üzerinden Hizan ve Bitlis'e bağlantılı olduğunu, yolun yapımı için yapılan girişimlerin sonuç verdiğini aktardı.

Şeker, "Belde sakinlerimizin yaşam koşullarını daha da yükseltmek için alt yapı ve müşterek hizmetlerin iyileştirme proje çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Pervari ilçemizi ve beldemizin daha yaşanılabilir bir belde haline dönüştürülmesi amacıyla tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Hedefimiz modern, hızlı ve güvenli 20 kilometrelik yolun en geç kasım ayında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır" dedi.

(MND-MP-Y)



13.08.2017 16:33:36 TSI

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