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Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kur'an Kursu öğrencilerine Trafik Eğitim Parkında trafik eğitimi veriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların erken yaşta trafik eğitimi almaları amacıyla, Trafik Eğitim Parkında bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarından bugüne kadar 4 bin dolayında öğrenci faydalandı. Yaz tatili nedeniyle camilerde düzenlenen Kur'an kurslarına devam eden çocuklara da Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında yapılan protokolle trafik eğitimi veriliyor. Trafik Eğitim Parkında öğrencilere polis memurları ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından bir yandan trafik kuralları hakkında bilgiler verilirken, diğer yandan da trafik kuralları akülü araçlar ve bisikletler ile uygulamalı olarak gösteriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında eğitimler sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunularak hediyeler veriliyor.

(BT-SD-Y)



13.08.2017 16:35:14 TSI

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