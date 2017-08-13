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Şehit Doğan Acar için mevlid-i şerif okutuldu



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde terhisine iki gün kala, kabul toplama merkezine götürülmek üzere bindiği helikoptere düzenlenen saldırıda şehit olan Doğan Acar için mevlit okutuldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde helikoptere düzenlenen saldırıda şehit olan Doğan Acar için mevlit okutuldu. Baba ocağında gerçekleştirilen mevlide Vali Hasan Karahan, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Müftüsü Mehmet Aşık, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Program okunan mevlid-i şerifin ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın dua etmesiyle son buldu.

(MT-SÇ-Y)



13.08.2017 16:37:25 TSI

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