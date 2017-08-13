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Burhaniye'de Ahmet Sağdıç'ın mutlu günü



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti kurucularından hayırsever Ahmet Sağdıç, torunu 4.sınıf öğrencisi Ahmet Berat Yıldırım'ı sünnet ettirdi. Adyar yakınlarında düzenlenen törene, çok sayıda vatandaş katılırken, Hacı Bayram Camii İmamlarından Abdülkadir Şehitoğlu, Kur'an-ı kerim ve mevlit okudu.

Ummuhan Hatun Caminde, öğle namazı sonrası konuklara keşkek, pilav ve ayran ikramı yapıldı. Müftü Hacı Öz dua yaptı. Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MYK üyesi Ali Aydınlıoğlu, Ak Parti İl Başkanı Avukat Hasan Demirarslan, Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Müftü Hacı Öz, Emekli İmamlardan Sadettin Kılıç ve Ali Osman Aydoğdu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dede Ahmet Sağdıç, törene katılanlar teşekkür etti.

(FT)



13.08.2017 16:43:05 TSI

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