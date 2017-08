YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Basket yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Genç oyuncular Doğukan Şanlı ve Can Korkmaz, sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Doğukan Şanlı, sezona iyi başlamanın önemine dikkat çekerken; Can Korkmaz ise uyum sürecini hızlı bir şekilde geçirerek sezona hazır bir şekilde girmek istediklerini belirtti.

Genç oyuncu Doğukan Şanlı, "Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'i takım olarak hak ettiğimiz bir seviyeydi. Kadromuza çok yetenekli ve hırslı oyuncular katıldı. İnşallah bu sezona iyi bir şekilde başlayıp, en güzel şekilde sezonu noktalamak istiyoruz. Takım olarak başarıya odaklandık. Sakarya olarak Süper Lig'deki ilk senemiz. Play-Off'a katılıp başarı elde etmek istiyoruz. Güzel bir sinerji yakalayacağımıza eminim. Sezona da iyi başlarsak devamının geleceğini düşünüyorum" dedi.

Büyükşehir'in yeni transferlerinden Can Korkmaz, "Büyükşehir Basket, Süper Lig'e çıkmasıyla birlikte yeni bir oluşum içine girdi. Bende bu oluşumun içinde olduğum için oldukça heyecanlı ve mutluyum. Takım olarak Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Amacımız Play- Off oynamak. Sakarya'yı geçen sezon takip etme fırsatım pek olmamıştı. Ama playoff müsabakalarında izlemeye başladığımda çok güzel bir atmosfer yakalandığını görmüştüm. Aynı atmosferi umuyorum ki bu yeni takımımızlada yakalama fırsatı elde ederiz. Bende bu serüvende elimden gelenin en iyisini yapıp kendimi en iyi şekilde göstermeye çalışacağım" diye konuştu.

