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Kent Park içerisindeki tarihi baca yenileniyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Kent Park içerisinde TZDK'nın simgesi olan tarihi baca Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Park içerisinde bulunan tarihi bacada restorasyon çalışmaları başlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, "Türkiye Zirai Donatım Kurumunun simgesi olan tarihi bacada restorasyon çalışmalarımızı başlattık. Gerekli bakım ve iyileştime çalışmalarının ardından şehrimize kazandıracağız" dedi.

Mutlu, "Kent Park içerisinde bulunan tarihi bacayı yenilememiz konusunda talepler alıyorduk. Anıtlar Kurulu'ndan gerekli izinleri aldık. Projemiz kurul tarafından onaylandı. Hemen çalışmalarımıza başladık. Şuan bacanın dış cephesinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Restorasyonun ardından saat kulesi şeklinde şehrimizin kullanımına sunacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



13.08.2017 16:49:23 TSI

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