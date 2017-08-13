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Belediye personeli Türkiye şampiyonu oldu



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ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye'nin ilk "Dağ Bisikleti Parkı" Kayseri Erciyes'te oluşturulan Downhill Serbest İniş Türkiye Şampiyonası'nda, Sarıcakaya Belediyesi personeli Milli Sporcu Eda Konuk, Türkiye şampiyonluğuna ismini yazdırdı.

Erciyes Bike Park'ta düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası'nda ulusal ve uluslararası başarıya imza atan Eda Konuk, bayanlar kategorisinde Erciyes Dağı'nın 2200 metre irtifadaki zorlu bisiklet parkurunda büyük bir başarıya imza atmanın gururunu yaşattı. Antrenörü aynı zamanda ağabeyi olan Milli Sporcu Gökay Konuk tarafından zorlu şampiyonaya hazırlanan Eda Konuk, parkuru diğer bayanlara fark atarak 3 dakika 25 saniyede tamamladı ve Türkiye şampiyonluğuna adını yazdıran kişi oldu. Antrenörü Gökay Konuk, yarışma sonrasında Türkiye'nin ilk "Dağ Bisikleti Parkı" Kayseri Erciyes'te gerçekleşen müsabakaların bu yıl uluslararası boyutu da bulunduğuna işaret ederek, "Bu yılki şampiyona hem yurt içinden hem de yurt dışından bisiklet profesyonellerinin katılacağı bir organizasyon oldu. Toplam bayanlarda dahil 46 sporcu yarışlarda ter döktü. Erciyes Dağı'nın 2200 metre irtifadaki bisiklet parkında, zorluk derecelerine göre özel olarak inşa edilen parkurların içerisinde gerçekleştirilen yarışlar, Cross Country Eleme, Cross Country Olimpik, Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill -C3 kategorileri olmak üzere 4 farklı türde yapıldı. Erciyes'in volkanik yapılı zorlu arazisinde mücadele eden kardeşim Eda Konuk, parkuru 3 dakika 25 saniyede tamamladı. Uluslararası ve ulusal alanda bayanlar kategorisinde Eda'nın şampiyonluğa ismini yazdıran kişi olması bizleri onurlandırdı" dedi.

Öte yandan Gökay Konuk, şampiyonanın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu, işbirliği ile gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

(ÇAĞ-ÖK-Y)



13.08.2017 16:49:44 TSI

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