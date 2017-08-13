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Modern Sanayi'de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

13 Ağustos 2017 Pazar, 16:47
Modern Sanayi'de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Modern Sanayi'de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt serim işlemleri devam ediyor. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Modern Sanayi'de sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, sanayi esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
16 ilçenin tamamında ve şehir merkezinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akbulut, "Bu kapsamda asfalt sezonunun başlamasından itibarek birçok güzergahı yeni bir görünüme kavuşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Asfalt çalışmalarımızın yanı sıra SASKİ tarafından şehrimizin tamamında altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında bozulan yollarda da asfalt ihtiyacı ortaya çıkıyor. SASKİ ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Onların çalışmalarını tamamlamalarının ardından görevi biz devralıyoruz. Modern Sanayi'de de önemli bir altyapı çalışması gerçekleştirilmiş, çalışmaların tamamlandığı yerlerin bir kısmı sıcak asfaltla buluşturulmuştu. Şimdi ise kalan kısımlarda sıcak asfalt serim işlemlerimizi tamamladık. Bu kapsamda 8041. sokak, 816. sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi'nin toplamda 700 metrelik bölümünü bin 100 ton sıcak asfaltla buluşturduk. Şehir genelinde sürdürdüğümüz çalışmalar programlarımız dahilinde devam edecek" dedi.
(BCT-İÇ)

13.08.2017 16:49:58 TSI
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