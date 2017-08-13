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Başkan Toçoğlu'ndan, Sakaryaspor'a loca desteği

13 Ağustos 2017 Pazar, 16:48
Başkan Toçoğlu'ndan, Sakaryaspor'a loca desteği
Başkan Toçoğlu'ndan, Sakaryaspor'a loca desteği

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yeni Sakarya Stadyumu'ndaki localardan birisini 200 bin TL'ye satın alarak Sakaryaspor'a bir destek daha sağladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 2017-2018 sezonundan itibaren Sakaryapor'a ev sahipliği yapacak Yeni Sakarya Stadyumu'ndaki localardan birisini 200 bin TL'ye satın alarak yeşil-siyahlı ekibe bir destek daha sağladı. İş dünyasına, Sivil Toplum Kuruluşları'na ve taraftarlara da seslenen Toçoğlu, yeni sezonda, yeni bir ligde, yeni bir stadyumda Sakaryaspor'u yalnız bırakmamak için loca ve kombinelere ilgi gösterilmesini istedi. Toçoğlu, Sakaryaspor'un yükselişinin 'Yükseliş Yılı' sloganıyla başlanan sezonda da devam edeceğine yürekten inandığını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
(BCT-İÇ)

13.08.2017 16:50:52 TSI
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