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Kızanlık Mahallesinden asfalt için teşekkür



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kızanlık Mahallesi'nin asfalt özlemini gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Hendek'te başlattığı asfalt çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Dikmen grup yollarının yapımından sonra sırayla ihtiyacı öncelikli olan mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor. Hendek Kızanlık Mahallesi; daha önce hiç sıcak asfalt yüzü görmeyen mahallelerden, yolları son derece bozuk olan, kışları güçlükle ulaşım sağlanan mahallelerdendi. Geçen sene programda olmasına rağmen yapımı gerçekleşemeyen yollar, bu yıl yapılarak vatandaşların hayalini gerçekleştirildi. Başlanan asfalt çalışmaları mahalle halkınca da büyük bir sevinç ile karşılandı, yaklaşık 5 kilometrelik bir yol güzergahı iş makineleri ile düzeltilerek sıcak asfalt ile kaplanmaya başlandı.

Hendek Kızanlık Mahallesi Muhtarı Haydar Çamur, "Mahallemiz daha önce hiç sıcak asfalt görmemişti, Başkan Toçoğlu bu hayalimizi gerçekleştirdi. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

(BCT-İÇ)



13.08.2017 16:54:51 TSI

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