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Başkan Zolan, Tavas asfalt çalışmalarını inceledi



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DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Sanayi Sitesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılması planlanan sıcak asfalt çalışmaları, Tavas ilçesinde sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, meclis üyeleri ve beraberindekiler ile birlikte çalışmaları inceledi. Bir süre asfalt döküm makinesi kullanan Başkan Zolan, daha sonra sanayi esnafını da ziyaret ederek, işyeri sahipleri, müşteriler ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Sıcak asfalt çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kapsamda söz verdikleri Tavas Sanayi Sitesi'ni de sıcak asfaltla buluşturduklarını, vatandaşların artık toz ve çamurdan kurtulduğunu söyledi. Başkan Zolan, verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

(MT-SÇ-Y)



13.08.2017 17:04:14 TSI

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