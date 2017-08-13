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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

13 Ağustos 2017 Pazar, 17:24
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kemah-Refahiye karayolunda arka arkaya giden dayı Bekir Şişman'ın (35) kullandığı 06 E 9909 plakalı otomobil ile yeğeni Salih Bahadır'ın (19) kullandığı 24 ED 098 plakalı iki otomobil çarpışarak, şarampole yuvarlandı.
Kaza sonucu dayı Bekir Şişman hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybederken, yaralanan yeğeni Salih Bahadır ve aynı araçta bulunan Mehmet Güneş (17) ise Kemah Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları öğrenildi.
(AA-AA-Y)

13.08.2017 17:26:19 TSI
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