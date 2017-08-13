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İpekyolu Belediyesinden yol yapım çalışması

13 Ağustos 2017 Pazar, 17:48
İpekyolu Belediyesinden yol yapım çalışması
İpekyolu Belediyesinden yol yapım çalışması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesinin ilçe sınırları genelinde başlattığı yeni yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatuniye Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Çınar, Aşina ve Cami sokaklarında çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi. Açıklamada, "DSİ kanallarının yapılması ve bacalarının kot seviyesine düşürülmesi ile başlayan altyapı çalışmaları çerçevesinde Çınar Sokağın drenaj sistemleri de yapıldı. Altyapıdaki bu genel yenilenmenin ardından yapılan temel stabilize döşemesinden sonra sıcak asfalt dökümü ve kaldırımların yapımı ile çalışmalar tamamlanmış olacak. Ayrıca, yine Hatuniye Mahallesi Cami Sokak'taki drenaj, kaldırım ve asfaltlama çalışmaları da devam etmektedir. Yaklaşık yüzde 55'lik bölümü tamamlanan projenin, peyzaj çalışmalarının da bitiminin ardından hizmete açılması planlanıyor" denildi.
(MSA-Y)

13.08.2017 17:50:33 TSI
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