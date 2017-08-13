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Çamlıyayla'da 3. İğne Oyası Festivali



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen geleneksel İğne Oyası Festivali yapıldı.

Kültür Bakanlığı ve Mersin Valiliğinin himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Çamlıyayla Kaymakamlığı ve Çamlıyayla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. İğne Oyası Festivalinde kadınlar tarafından iğne oyalarının sergisi ve satışı yapıldı.

Festival kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne katılan protokol mensupları ve vatandaşlar, çarşı girişinde festival nedeniyle açılan stantlardaki iğne oyalarını inceledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, bu yıl 3'ncüsünü yaptıkları geleneksel İğne Oyası festivalinde İğne Oyası'nın Çamlıyayla ile özdeşleştiğini, artık Namrun yaylası yada Çamlıyayla denildiği zaman akla İğne Oyası'nın geldiğini ifade etti.

Hanımların el emeği göz nuruyla yaptıkları İğne Oyası'nın hem Türkiye'de, hem de uluslararası arenada tanıtılıp, adının duyurulması yönünde özellikle İstanbul ve Ankara'daki Emitt Fuarı ve Mersin Tanıtım Günlerinde açtıkları standlarla çok ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Tepebağlı, "Çamlıyayla'nın daha önceleri bir festivali dahi yoktu. Bazı köylerimizde şenlik adı altında etkinlik yapılırdı. 3 yıl önce Çamlıyayla'nın bir festivali olması gerektiğinden yola çıktık. Önce sebze yada meyve festivali düşüncesi ortaya atıldı ama Çamlıyaylalı hanımlar İğne Oyası festivali olmasını istediler. Belediye olarak maddi sıkıntımız olduğu için Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır İğne Oyası Festivalimize büyük destek veriyor" dedi.

Çamlıyayla Kaymakamı Abdullah Yüksel ise "Geleneksel kültürümüzün ve el sanatlarımızın en önemli örneklerinden birisi oyalardır. Oya, çiçekle örgü sanatının birleşmesinden doğmuş, süslemek, süslenmek amacıyla yapılan ve ayrıca taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılmıştır" ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, iğne oyasının öz kültürümüz olduğunu ve geçmişten geleceğe taşınan çok önemli bir geleneksel el sanatı olduğu söyledi. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise konuşmasında, Çamlıyayla'nın sadece iğne oyalarıyla değil, bandırması, çingil yoğurdu, tulum peyniri, cevizi, pestili gibi ürünleriyle de çok önemli değerlere ve özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Son olarak konuşan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, İğne Oyasının Çamlıyayla ile özdeşleştiğini, geçen yıldan bu yana iğne oyasına ihtiyacın çok arttığını belirterek, "İğne oyası yaşayan bir sanattır. Duyguları yansıtır. İğne oyası demek sevda, hasret, dua, sevgi, barış, öfke, direniş demektir. İğne oyası Çamlıyayla'ya, Çamlıyayla ise Mersin'e yakışıyor" diye konuştu.

Plaket sunumlarının yanı sıra folklor gösterisi ve konserler ile devam eden iğne oyası festivali katılımcılara eğlenceli ve güzel bir hafta sonu yaşattı.

(ERY-Y)



13.08.2017 17:59:31 TSI

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