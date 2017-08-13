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Başbakan Yardımcısı Şimşek Merinos halıyı gezdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki Merinos tesislerini gezdi.

Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sasa Polyester Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdemoğlu ve Sasa Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şeker yeni yatırımlar ve Erdemoğlu ailesinin yaptığı sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verildi. Başbakan Yardımcısı Şimşek'e yapılan sunumda, SASA Polyester'i önümüzdeki dönem yapacağı yaklaşık 3.5 milyar dolarlık yatırımların detayları anlatıldı. Sasa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Şeker, "Bu proje kapsamında, kısa dönemde (4 yıl) Tereftalik Asit (PTA), Mono Etilen Glikol (MEG) ve Polimer/Chips üretimi yapılacaktır. Orta ve uzun vadede (4-7 yıl) ise PTA, MEG, Polipropilen, PVC üretimlerinin ana ham maddeleri olan paraksilen ve etilen gibi kimyasal maddelerin üretimini sağlayacak Petro Kimya Kompleksine dönüşecektir. Bu yatırım ile birlikte Türkiye Cari açığın kapanmasında önemli rol oynayacak kimyasal maddelerin üretimi ile PTA, MEG, Polimer/chips üretimlerinde ana üs haline gelecektir. Birinci faz yatırımları PTA, MEG ve Polimer/Chips üretimlerini kapsamaktadır. İkinci faz yatırımları ise 1. fazda üretilen ürünlerin ana hammaddeleri olan Paraksilen, Etilen ve bunlara bağlı diğer plastiklerin (Polietilen, Polipropilen ve Poli Vinil Klorid) üretimini içerecektir. Birinci faz yatırımında, PTA (2 milyon 400 bin ton/yıl), MEG (1 milyon 200 bin ton/yıl) ve Polimer/Chips (2 milyon 205 bin ton/yıl) olacaktır. MEG yatırımında, kömürden, petrol türevlerinden ya da doğal gazdan üretim alternatifleri üzerinde çalışılmaktadır. İkinci faz yatırımları, birinci faz yatırımlarının ham maddeleri olan paraksilen ve etilen üretmek için Naphtha rafineri yatırımı ile birlikte diğer plastik hammaddelerinin (Polietilen ve Poli Vinil Klorid) üretim tesisleri olacaktır. SASA'nın PTA, MEG ve Polimer/Cips yatırımı ile bugün bin 266 olan çalışan sayısı 4 bin 496'ya yükselecektir. Bu sayının 50 kişisi ise yüksek nitelikli çalışanlardır. Projede çalışan sayısı, projenin başlangıç yılı olan 2017 den itibaren artışa geçecek ve işletmelerin devreye giriş sırası ile devreye girişlerinden en az 1 yıl önce ilgili işletmenin çalışanları eğitimlerine başlayacaklardır. İşletmede çalışanların büyük bir kısmı aynı zamanda montaj çalışmalarında eşlik edeceklerdir. 2023 yılı itibari ile SASA'da çalışan sayısı bin 266'dan 4 bin 496 seviyesine çıkmış olacaktır. PTA (2 milyon 400 bin ton) yatırımı ile bugünün fiyatları ile cari açığı azaltıcı etkisi yıllık yaklaşık 487 milyon 800 bin$ (1 milyon 707 bin 300 TL) olacaktır. Bu yatırımın net satış tutarı yaklaşık 6 milyar TL/yıl civarında olacaktır. MEG Yatırımı (1 milyon 200 bin ton) ile bugünün fiyatları ile cari açığı azaltıcı etkisi yıllık yaklaşık 362 milyon $ (1 milyon 268 bin TL) olacaktır. Bu yatırımın net satış tutarı 4 milyar 240 milyon L/yıl civarında olacaktır. SASA'nın yapmayı planladığı Polimer/Chips yatırımı ile mevcut polimer yıllık üretim 322 bin ton/yıl kapasiteden 2022 yılında 2 milyon 527 milyon ton/yıl kapasiteye yükselecektir. Bu yatırım projelerinin tamamlanmasından sonra Türkiye'nin Polimer/Chips ihtiyacı için dışa bağımlılığına son verilecektir ve ihracatçı konuma geçecektir. Bu yatırımın cari açığı azaltıcı etkisi ise yaklaşık 855 milyon $ (2 milyar 990 milyon TL) olacaktır" dedi.

Merinos Halı ziyaretinde Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Milletvekilleri ve yetkililer hazır bulundu.

(LO-SD-Y)



13.08.2017 18:01:13 TSI

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