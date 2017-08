YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

- "2019-2023 hedeflerimiz için birlik beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Kişisel hesaplarına kimse bu davayı hamal edemez"



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 2019-2023 hedeflerinde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacın olduğunu söyledi.

AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Expo 2016 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Danışma Meclisi toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Millet olarak, devlet olarak ve Ak kadrolar olarak büyük bir imtihanın içinden geçildiğini söyledi.

İstiklali, istikbali ve birliği tehdit eden şer ve belaları defetme mücadelesi verdiklerini ifade eden Türel, "Bütün vatan evlatları olarak bu mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor. Yine şehitler verdik. Hukuken ve dinen mükellef çağında bile olmayan ama vatan sevgisi ve mücadele azminin eksiksiz olduğunu gösteren Eren Bülbül kardeşimize ve diğer şehitlerimize Allahtan rahmet, ailesini sabırlar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de bizlere dava adamlığının ne olduğunu devlet görevinin makam elde ederek halkı unutmak değil, halkın hizmetkarı olarak çalışarak makamları büyütmek olduğu en güzel örneklerle sergiledi" diye konuştu.

Türel şöyle devam etti:

"Partimizin mahalle temsilcileri, delegeleri, ilçe ve il teşkilatımız, milletvekillerimiz ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Antalya'mız için ve AK sevda için hizmet ettik. 16 senelik Ak sevda yolculuğu her geçen gün büyüyen bir ivmeyle gönüller yapmak amacıyla yoluna devam ediyorsa bu zat-ı Alinizin büyük liderliği sayesinde ve tabii ki buna ayak uydurabilen büyüklerimiz ve dava arkadaşlarımızın sayesindedir. Bu yola çıkıyorken önce nefer olmayı kafaya koymuş ve bismillah demiştim. Hala aynı noktadayım. Talimatlarınızla Siyaset Akademisi programlarında bir gün bana bekçilik görevi bile düşerse şapkayı takar, kollarımı sıvar onun da en iyisini yapmaya çalışırım dediğimde belki birçokları inanmamıştı. 2010 referandumunda ne belediye başkanı ne milletvekili olmadığım bir süreçte Konyaaltı teşkilatımız 1201 sayılı sandık görevlisi olarak bana sorumluluk verdiğinde "Şeref'le" diyerek tereddütsüz göreve koştum. Partimizin başarısı için, sizin bize örnek olduğunuz siyasetin makam için değil dava adamlığı için yapılması gerekliliğini arkadaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak için bunları ifade ediyorum. Artık AK Parti olarak hedefimiz seçim kazanmak değil, en az yüzde 51'le seçimleri tamamlamaktır. 2019-2023 hedeflerimiz için birlik beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Kişisel hesaplarına kimse bu davayı hamal edemez. Türkiye karşıtları AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın başarılı olmaması için her türlü tezgah, iftira, kumpaslarla yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Ama bilmedikleri ya da anlayamadıkları bir şey var. Mutlak ki Allah'ın da bir hesabı var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Antalya'ya verdiği destekler nedeniyle teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İçerisinde bulunduğumuz Expo alanından hemen önündeki raylı sisteme, kavşak projelerimizden kentsel dönüşüm projelerimize hepsinde bizzat imzanız var. Bir gece yarısı ilk dönem belediye başkanlığımda. Raylı sistem projesinin hızlanması için verdiğiniz talimatları, yine 3 sene önce gece bir buçukta Galler'den NATO zirvesinden döndüğünüzde 'Ne olacak Belek, Manavgat, Kumköy arıtmaları?' diye sorduğunuzu takip ettiğinizi nasıl unuturum. Projelerin hepsi talimatlarınız doğrultusunda tamamlandı Sayın Cumhurbaşkanım. Tarihimizde görülmemiş destekler, ne saymakla biter ne de hakkı ödenebilir. Antalya'da üç yılda bin 650 kilometre sathi kaplama 450 kilometre sıcak asfalt yol, yüzde 30'dan yüzde 90'a çıkan kanalizasyon, 56 bin 816 kişiye hizmet veren 25 ASMEK, 24 bin 872 kişiye sosyal hizmet, 10 bin kişiye sosyal kart,144 bin 695 kişiye spor merkezlerimizde spor imkanı, 3 yıl içinde 19 ilçeye ve 911 köye hizmet götürdük. 2004'te Antalya'da altyapı hamlesi yaptık, bu dönem sosyal hizmet, engelsiz şehir ve kültür hizmetlerinde büyük projeler başlattık. Antalya'nın tarihi mahallerini tek tek yeniden ayağa kaldırıyoruz. Kepez Santral'de bizzat imzanızla örnek bir kentsel dönüşüm başladı. 10 bin 764 ağacı numaralandırdık, sahiplerinin isimlerini yazdık, ağaçları emanete aldık. Evler bitince herkesin ağacını evinin önüne tekrar dikeceğiz. İnşallah yakında çöpten elektrik üreten ve para kazanan bir şehir olacağız. Hemşehrilerimin rızasını almak için çevre halkını rahatsızlık edebilecek projelerde halk oylaması yaptık. Muhaliflerimiz artık söyleyecek söz bulamıyor. 'Eski stat yerine AVM yapacak' dediler, biz kent müzesi ve halka açık park yapıyoruz. Halk oylamasında hayır çıktığı için bir otopark projesini iptal ettik. Bir başka yeraltı projesini alıp iftiraya başvurdular. Muhalefetin engellerine alıştık, normaldir. Biz halkın fikrine ve desteğine bakarız. Ayrıca Antalya halkının beklentilerini ve hassasiyetlerini anlamalıyız. Her bölge ve şehrin farklı hassasiyetleri ve tarzı vardır. Aynı siyasi anlayışın tarzı bile şehirden şehire değişiktir. 35 yıldır hayatımız aktif şekilde Antalya'dır. Hep bir dünya şehri Antalya hayallerinin peşinde koştuk. Bu kutlu topluluk Antalya da yaptığı eserlerle gurur duymalıdır. Henüz yolumuzu tamamlamadık, inşallah 2 seneye kalmadan önemli projelerimizin bazıları da hayata geçecektir. 2019 depar dönemidir. Depara kalkacağız. Birlik beraberliğimize, hakkaniyetimize halel getirmeyeceğiz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



13.08.2017 18:26:27 TSI

NNNN