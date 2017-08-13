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Hafta sonu tatili plajları dolup taşırdı

13 Ağustos 2017 Pazar, 18:44
Hafta sonu tatili plajları dolup taşırdı
Hafta sonu tatili plajları dolup taşırdı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Hafta sonu nedeniyle Tekirdağ'da bulunan halk plajları tatilcilerle doldu taştı.
Hafta sonu tatillerini İstanbul, Kırklareli, Edirne gibi yakın illerden tatilci vatandaşlar Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ ve Altınova Mahallelerindeki halk plajlarına akın etti.
Hafta sonunu kentin mavi bayraklı plajı olan Altınova ve Kumbağ halk plajında geçiren vatandaşlar, sahillerde hem güneşlenip hem de denizin keyfini çıkardı.
Kumbağ Mahallesinden Altınova Mahallesine kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik sahil alan tatilcilerle dolup taşarken, akşamüzerine tatilcilerin dönüşü nedeniyle Tekirdağ-İstanbul arası karayolunda yoğunluk bekleniyor.
(HLD-AŞ-Y)

13.08.2017 18:47:02 TSI
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