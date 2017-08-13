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Tatvan'da tekstil atölyesi açıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 400 kişi kapasiteli tekstil atölyesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, istihdama katkı sunacak olan tekstil atölyesinin hayırlı olmasını diledi. Yapılan yatırımın gurur ve heyecan verici olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, "Para güzel bir şey, para kazanmak tabi ki önemli ama en önemlisi de insanın doğduğu, büyüdüğü, acısıyla tatlısıyla birçok hatırasını geçirdiği kendi memleketinde, kendi vatandaşlarına iş imkanı sunma adına yapılan bu hizmet, kutsal diyebileceğimiz en güzel hizmetlerin başında geliyor. Hele ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 2017 yılında milli istihdam seferberliğini ve çağrısını başlattığı bu dönem içerisinde buraya yapılan hizmet ve yatırımlar çok daha anlamlı oluyor. Bu anlamda bizlerde her zaman bu yatırımcılarımızın yanında olacağız. Çünkü artık bu bölge böyle cesaretli, yürekli, girişimcilerimizin gelip buraya yapacağı yatırımlar bizim açımızdan önemli olduğu kadar bu yöredeki vatandaşlarımız açısından da çok daha önemli. Bu anlamda burada bugün 180 kişi ile istihdama başlayan bu atölye, ailelerle birlikte yaklaşık bin kişiye katkı sunmuş olacak. Ben bu vesile ile yüreğini ve cesaretini ortaya koyarak bölgemize yatırım yapan tüm girişimcilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, tekstil sektörünün önemine vurgu yaparak, "Bugün ilçemizde yaklaşık 14 firmada 3 bine yakın vatandaşımız tekstil firmasında iş bulmuş ve çalışıyor vaziyettedir. İnşallah bunların devamı da gelecek. Bugün de bir yeni tekstil atölyesi daha hizmet vermeye başlayacak. İfade edildiği gibi burada şu anda 180 kişi çalışıyor, ama inşallah bu sayı kısa sürede 400'e ulaşacaktır. İlimizin ve ilçemizin istihdam sektöründe, istihdam kaynağının en kestirme ve en kısa yollarından bir tanesi de tekstildir. Tabi bu sektör bizim açımızdan avantaj gibi görünse de firmalar açısından da bir avantajdır. Çünkü batıda işçi bulur yetiştirirsiniz, bir bakarsınız yan firmaya transfer olmuştur. Dolayısıyla bu gölgede böyle bir durum söz konusu değil, bizim buradaki insanımız yerinde baki, ekmeğine sahip, ekmek yediği tekneye sahip çıkıyor. Bu durum firmalar açısında da bir avantajdır. Bu vesile ile diğer firmalarımızı da bu bölgede yatırım yapamaya davet ederken, bugün açılışını yapmış olduğumuz bu firmanın ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, firma sahiplerine helal bol kazançlar, çalışanlarına ise helalinden ekmek diliyorum" dedi.

Yaklaşık 12 yıldır tekstil sektöründe hizmet verdiklerini belirten tekstil atölyesi ortaklarından Mehmet Şimsek de, "Bölgedeki ilk istihdamımıza geçen yıl Hizan ilçesinde 150 kişinin istihdam edildiği bir fabrika ile başladık. Bu fabrikamızda üretimimiz devam ediyor. Bu anlamda ikinci yatırımımızı da Tatvan ilçemize yapmaya karar verdik. Bu anlamda bu yatırımı yapmamızda katkısı bulunan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yatırımımız bölge halkına hayırlı olur" şeklinde konuştu

Tekstil atölyesi ortaklarından Besim Demirkan ise , "Bizim buradaki amacımız kendi hemşehrilerimize faydalı olmaktır. Yaklaşık 25 yıldır bizler İstanbul'da bu sektörde hizmet veriyoruz. Bu işe ilk başladığımız günden bu yana hep bir gün memleketimize yönelik bir istihdam sağlama düşüncesi içerisinde olduk ve çok şükür ki bugün de bu düşünce ve isteğimizi hayata geçiriyoruz. Bizim burada açmış olduğumuz bu tekstilde ilk etapta 180 kişi istihdam edilecek. Ama bizim asıl hedefimiz, burada 400 kişiye istihdam olanağı sağlamaktır. Bu anlamda üç aşamalı bir yatırım programımız olacak. Birinci aşama imalat, ikinci aşama baskı ve nakış, üçüncü aşamada ise tüm işleri bu bölgede yapmak istiyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin inşallah" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ilk etapta 180 kişiye istihdam sağlayacak olan atölyenin açılış kurdelesi kesilerek gezildi.

Düzenlenen açılış törenine Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve Bitlis Genç İşadamları Derneği Genel Başkanı Bilal Dağdağan, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Genç İşadamları Derneği Bitlis Şube Başkanı ve TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Uğur Ural, BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nezir Gencer, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

(HO-MSA-Y)



13.08.2017 18:47:11 TSI

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