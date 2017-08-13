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Deniz polisi boğulmalara karşı uyardı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Yaz aylarında boğulma olaylarının artması üzerine üzücü olayların yaşanmaması için denize giren vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından plaj ve sahil şeridinde özel hazırlanmış bin adet broşür dağıtıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sıcakların artmasına bağlı olarak denize giren vatandaşların sayısının çoğalmasıyla birlikte, boğulmaların önüne geçebilmek amacıyla bu konuda bilinçlendirmek amacıyla özel hazırlanmış bin adet broşür dağıttı.

Deniz polis ekipleri tarafından boğulmalara karşı dağıtılan broşürlerde, "Boğulmalara karşı alınacak tedbirler, boğulmalarda ilk yardım, Rip akıntısına dikkat edin, çeken akıntı nedir ve sevdiklerinizi gözü yaşlı bırakmayın" temalı konular anlatıldı.

(HLD-AŞ-Y)



13.08.2017 19:00:21 TSI

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