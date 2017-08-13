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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da kaza: 2 yaralı

13 Ağustos 2017 Pazar, 19:01
Şanlıurfa'da kaza: 2 yaralı
Şanlıurfa'da kaza: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 R 8341 plakalı tır ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulun 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AK-SD-AŞ-Y)

13.08.2017 19:04:06 TSI
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