Van'da trafik kazası: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan, araç fenni muayene istasyonu civarında meydana geldi. Erciş istikametinden merkeze doğru seyir halinde olan otomobil, kereste yüklü kamyonete arkadan çarptı.
Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(ŞAK-AŞ-Y)
13.08.2017 20:01:51 TSI
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