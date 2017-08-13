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Hayrabolu Ayçiçeği Festivali'nde motokros yarışları yapıldı

13 Ağustos 2017 Pazar, 20:28
Hayrabolu Ayçiçeği Festivali'nde motokros yarışları yapıldı
Hayrabolu Ayçiçeği Festivali'nde motokros yarışları yapıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, "27. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında motokros yarışları yapıldı.
Hayrabolu Belediyesi ve Hayrabolu Motosiklet İhtisas Kulübü'nün organize ettiği şampiyonada, yerli ve yabancı 28 sporcu katıldı.
Hayrabolu Belediyesi Motokros parkurunda yapılan yarışlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Hayrabolu Motosiklet Kulübü Başkanı İsmail Özkan, 27. Ayçiçeği Festivali etkinlikleri kapsamında özel motokros yarışı düzenlendiklerini belirtti.
Özkan, "Motokros yarışlarında toplam yedi kategorimiz var. Yarışlara 28 sporcumuz katıldı.Yarışlara katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Düzenlen yarışlarda, MX1'de Dimitrios Baxevenü, MX2'de Mehmetcan Çelik, MX2 Junior'da Mehmetcan Çelik, MX'te Görkem Yopcacık, veteranlarda Vasilious Pakataridis, 85 cc'de Buğrahan Bayraktar, 65 cc'de Baran Bulut Kocaman birinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
(SK-AŞ-Y)

13.08.2017 20:31:00 TSI
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