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23. Beşkaza Yaylaları Geleneksel Uluslararası Kültür Şenliği renkli görüntülere sahne oldu



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yoğun bir katılımla düzenlenen 23. Beşkaza Yaylaları Geleneksel Uluslararası Kültür Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.



Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneklerinin Seydikemeri'in Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen Yörük şenliğe Türkiye'deki Yörük ve Türkmen dernekleri temsilcilerinin ile Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dernek temsilcilerinin katıldı.

Yörük göçünün canlandırıldı şenlikte yüz metre uzunluğunda Dev Türk Bayrağı açıldı. Deve, at, keçi ve çoban köpeği ile davul ve zurna eşliğinde, yöresel oyunların oynandığı temsili göçte, develerin heybelerine konulan eşyalar taşındı. Temsili göçün ardından Kazak ile Kırgız sanatçılar ve şenliğe katılan Yörük Türkmen Dernekleri yöresel oyunlarını ve türkülerini söylerdi.

Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Gösteri ekibinin sunduğu gösteri ise vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandılar.

Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Şenliğe Türkiye'deki derneklerin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilcilerin katıldığını söyledi.

Şenlik alanının Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörükler doldurdu. Biz bu kültür için işimizi, aşımızı, eşimizi bırakıp koşuyoruz. Halkımızın katılımı çok güzeldi. Kültürümüzü burada yaşatmaya çalıştık. Atlı okçuluk ekibimiz, Zeybeklerimiz, orta oyunlarımız, türkülerimizle halkımıza güzel bir gün yaşattık." dedi.

Uzunoğlu, Yörük kültürünü unutan geçlere, kültürü aşılamak istediklerini vurguladı. Ecdadın giyim kuşamı, türküsü, yaşantısı ve adetleri gençlerimize aktarmayı hedeflediklerini söyleyen Uzunoğlu, "Gençlerimiz özünü tanısın istiyoruz. Selçuklu ve Osmanlı devleti Yörük çadırlarının içinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk, Kızıloğuz'un Kocacık Yörüklerindendir. Biz her zaman Türklüğümüzü örfümüzü adetimizi yaşatacağız. Bu şenlik 22 yıl önce Girdev Yaylasında başladı. Biz bunu yaren geceleri ile devam ettirdik" diye konuştu.

(MB-Y)



13.08.2017 20:36:25 TSI

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