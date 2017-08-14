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Van'da 'Duvarlara Yazı Yazma, Gel Beraber Boyayalım' projesi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:04
Van'da 'Duvarlara Yazı Yazma, Gel Beraber Boyayalım' projesi
Van'da 'Duvarlara Yazı Yazma, Gel Beraber Boyayalım' projesi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA)  Van'ın İpekyolu ilçesindeki Fevzi Geyik İlköğretim Okulu, 'Okulumuz Duvarlarına Yazı Yazma, Gel Beraber Boyayalım' projesi başlattı.
Açıklamalarda bulunan Fevzi Geyik İlköğretim Okulu Müdürü Harun Yeşilova, amaçlarının gençlerle doğru iletişim kurarak okul ve çevresine sahip çıkma konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi. 'Okulumuz Duvarlarına Yazı Yazma, Gel Beraber Boyayalım' projelerinin sosyal içerikli bir proje olduğunu belirten Harun Yeşilova, "Bizler eğitimci olarak sorunları çıkmaz sokak gibi değerlendirerek kaçamayız. Sorunları doğru analiz ederek, doğru çözümler üretmek zorundayız. Öncelikle yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız her etkinlik, proje gibi çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen İpekyolu Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Cemil Öztürk'e çok teşekkür ederiz. Sayın Öztürk'ün eğitime sonsuz desteği bizleri ayrıca motive etmektedir. Yine Fevzi Geyik İlköğretim Okulu idareci kadrosuna teşekkür ederim. Özellikle bu projede çok çaba harcayan Kaan Karabulut Hocamıza minnettarız" dedi.
(MSA-Y)

14.08.2017 09:07:22 TSI
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