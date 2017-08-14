ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu baskını

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:07
Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu baskını
Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu baskını

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Küçükmustafa Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik baskında 2 kişi yakalandı.
Yakalanan S.Y. (30) ve Ç.Ş. (39)'nin ev ve üst aramalarında, daralı ağırlığı 60.35 gram metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 24.80 gram esrar maddesi, daralı ağırlığı 20.55 gram cannabinioid (bonzai) maddesi ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 3 adet eldiven ve uyuşturucu satışından kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
(SK)

14.08.2017 09:09:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Doğa yürüyüşüne yoğun ilgi
YEREL

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE YOĞUN İLGİ