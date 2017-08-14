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Trabzon'da şehir müzesini ziyaret edenlerin sayısı 80 bini geçti



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon'da yaklaşık 6 ay önce hizmete giren şehir müzesini şu ana kadar 80 bin 235 kişi ziyaret etti.

Özellikle il dışından gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği şehir müzesini Arap turistler de ziyaret ederken, müzede Türkiye'de bir ilk olan tarih odası da yer alıyor. Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Şehir Müzesi'nin açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 24 Şubat 2017 günü gerçekleşirken müze 1963-94 yılları arasında Merkez Bankası olarak hizmet vermişti. Müze daha sonra valiliğe devredilerek Tevfik Serdar Kültür Merkezi olarak hizmet verirken, bu yılın Şubat ayında şehir müzesi olarak hizmete açıldı.

3 kattan oluşan Trabzon Şehir Müzesi'nde Trabzon'un şehir tarihiyle ilgili görsellerin yanı sıra coğrafi işaretler ve tarihi eserler de yer alıyor. Kulaklıklı sesli rehber hizmetinin de ziyaretçilere sunulduğu müzede ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak tarih odası da yer alıyor. Trabzon Şehir Müzesi'ni öğrenciler 2 TL, vatandaşlar ise 5 TL karşılığında gezebiliyor.

(BK-ÖS-Y)



14.08.2017 09:10:53 TSI

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