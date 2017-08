YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TSK Mehmetçik Vakfı'ndan tanıtım standı

TSK Mehmetçik Vakfı'ndan tanıtım standı



Murat Çankaya

ERZURUM (İHA) - TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği Cumhuriyet Caddesinde Palerium AVM önünde stant açarak tanıtım yaptı.

Vakfın faaliyetleri ve kurban bağış kampanyası hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirildiği stant, yoğun ilgi gördü. TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğinden Mustafa Kaytaz ile Levent Tizgili'nin görev yaptığı stantta vatandaşlarımıza kurban bağışları ile ilgili bilgiler içeren el ilanı, duyuru ve dergi gibi vakıf yayınları ücretsiz olarak verildi, soruları cevaplandırıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Vakıf Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı, "Erzurum'da; yetkili makamlardan izin alarak, ilk kez bu tür bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdiklerini" ve "Gördüğü yoğun ilgi nedeniyle önümüzdeki günlerde benzer etkinliklerin devam edeceğini"söyledi.

Topdağı, Mehmetçik Vakfı'nın 26 Temmuz 2017 tarihinden itibaren vekâleten kurban bağışlarını kabule başladığını ve bir hisse kurban bedelinin 890 TL olduğunu hatırlatarak vakfın faaliyetleri ve yaptığı yardımlar konusunda açılan stantta şu bilgilerin verdiğini söyledi:

"Vakıf; kurulduğu 1982 yılından bu yana 51.027 Mehmetçik veya Mehmetçik yakınına, bugünkü değeriyle yaklaşık olarak 646.476.341 TL yardım yapmıştır. Şehit/vefat Mehmetçikler için yapılan ölüm yardımının yanı sıra Gazi ve malul Mehmetçiklere de maluliyet yardımı ile aylık bakım yardımı yapılmaktadır. Bu Mehmetçiklerimizin çocuklarına 18 yaşına kadar aylık 500 TL, öğrenime devam edenlere lise düzeyinde 660 TL, üniversite düzeyinde 800 TL aylık yardım yapılmaktadır. Yardım miktarları her altı ayda bir artırılarak yeniden belirlenmektedir.Şu ana kadar 3617 Mehmetçik çocuğuna yardım yapılmış ve 1122 Mehmetçik çocuğuna yardıma devem edilmektedir. Yardım almaya devam eden 7688 Gazi/malul Mehmetçik ile birlikte vakfın yaptığı yardımların miktarı aylık olarak 6.900.000 TL'dir."

Yardımların büyük bölümünün vekâleten kurban bağışlarından karşılandığını da sözlerine ilave eden Topdağı, bağışlanacak kurbanlıkların ne şekilde kesileceği ve etlerinin nasıl değerlendirileceği konusunda verilen bilgileri de şu şekilde özetledi:

"Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, sağlığa uygun koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli, veteriner, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, kesim merkezlerinin kapasitelerine göre, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacaktır.

Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik ailelerine taze et olarak dağıtılacak, taze et verilemeyen şehit ailesi ve gaziler ile arzu eden kurban bağışçılarına da kurban etlerinden yapılan kavurma gönderilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla ilgili tebliğinde özetle "kurban ibadetinin yerine getirilmesi için kurban temin edilmesi ve kurbanın kesilerek kanının akıtılması gerektiği" belirtilmektedir. Söz konusu tebliğe uygun olarak, Mehmetçik Vakfına yapılan her kurban bağışı için mutlaka kesim yapılacaktır.

TSK Mehmetçik Vakfı, vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul etmekte, başka kişi, kurum veya kuruluşlara Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermemektedir."



14.08.2017 09:20:32 TSI

