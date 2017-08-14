Yaz dönemi kurs öğrencilerinin piknik keyfi
(Fotoğraflı)
Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından okullarda eğitim gören yaz dönemi kurs öğrencileri pikniğe götürüldü.
Çavdarhisar destekleme ve yetişme yaz dönemi kurs öğrencileri için, Kaymakam Kadir Yurdagül´ün katkılarıyla Aydıncık korusunda piknik etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe Kaymakam Kadir Yurdagül, Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız ve Hacıkebir Ortaokulu Müdürü Hüseyin Önür katıldı.
Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, ''Pikniğe katılan öğrencilerimiz oldukça memnun oldular. Çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Çavdarhisar Kaymakamlığı olarak vatandaşlarımıza her alanda faydalı olmak için uğraşıyoruz. Ben buradan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Renkli görüntülerin yaşandığı piknikte öğrenciler ve protokolun futbol maçı oldukça çekişmeli geçti.(YD-EFE)
14.08.2017 09:21:51 TSI
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