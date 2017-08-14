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Milletvekili Kamil Aydın, ASP İl Müdürlüğünü ziyaret etti



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ERZURUM (İHA) - MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş'tan kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Yakutiye MHP İlçe Başkanı Uğur Pasin, MHP Yönetim Kurulu Üyeleri Seyfettin Liman, Turgut Taşkın hazır bulundu.

Aydın, burada yaptığı konuşmada sosyal devlet ilkesi gereği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün önemli çalışma alanları olduğunu belirterek, şehit yakınları, kadın, engelli ve çocuk konusundaki çalışmaların toplum adına önemli olduğunu söyledi.

Erzurum'da kurumun başarılı çalışmalarla gündeme geldiğini belirten Aydın, ''Toplumun dezavantajlı kesimine hitap eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bölge açısından önemli bir konuma sahip olan Erzurum'da önemli hizmetler sunuyor. Kurumun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Güzel şeyler yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin'' dedi.

Aydın, kuruma bağlı yatılı kuruluşları ziyaret edeceklerini belirterek, engeli ve çocuklara yönelik çalışmaları yerinde görme şansı yakalayacaklarını söyledi.

İlbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İlbaş, bir yıllık süreçte kurumun 101 milyon Tl'lik yardımda bulunduğunu anımsatarak, Hınıs ve İspir'de sosyal hizmet merkezi açılması konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sosyal Hizmet Merkezlerininim bakanlığın mikro hizmet birimi olduğunu belirten İlbaş, '' Kurumumuza bağlı 11 kuruluşumuz var. Oltu'da sosyal hizmet merkezi açtık. İspir ve Hınıs'ta da açma çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında son başvurularla birlikte 30 personel alındı. Proje kapsamında sosyal danışmanların ev ev dolaşarak sorunların tespiti ve çözümü noktasında hizmet sunacak. Bu proje de her ailenin bir sosyal danışmanı olacak. Danışman aileye gidecek ve ailelerin sorunlarını tespit edilerek, anında çözüm üretilecek' 'dedi.

Ziyaret sonunda İlbaş, Aydın'a kuruma bağı yatılı kuruluşlarda kalan çocukların yaptığı el sanatları tabloyu hediye etti.

(ERZ-Y)



14.08.2017 09:23:55 TSI

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