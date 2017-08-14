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Şaphane'de gıda denetimleri



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Şaphane'de İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, İlçe genelinde lokanta, pastane, şarküteri başta olmak üzere gıda denetiminde bulundu.

Yapılan denetimlerde herhangi bir eksik bulunmazken işletmeciler sıcak havalarda soğuk zincir ürünlerini satarken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Şaphane İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Onur Akyol, ''İçerisinde bulunduğumuz sıcak günlerde gıda zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunarak "Tüketiciler, yaz aylarında hızlı bozulabilecek kanatlı etleri ve hayvansal ürünler başta olmak üzere bu gıda ürünlerini satın alma aşamasından başlayarak, hazırlanması ve saklanması koşullarında soğuk zincire azami özen göstermeleri, olumsuzlukları önlemede büyük önem taşımaktadır. Ambalajsız, etiketsiz, hijyenik ve soğuk zincir koşullarına uygun olmadan satışa sunulan gıdaları satın almamaları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.(YD-EFE)



14.08.2017 09:24:58 TSI

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