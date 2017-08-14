Müdür Ginyas Kaya: Başarı için yaz okulları çok önemli
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Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, Tavaşanlı, Domaniç, Dumlupınar ve Altıntaş okul müdürleriyle 'TEOG' sonuçlarını değerlendirdi.
Müdür Kaya, ''ilçelerimizdeki okullarımızı ziyaret edip 'TEOG' sınavlarında elde edilen sonuçları değerlendirdik ve başarı oranını nasıl yukarı çekebiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Yaptığımız incelemelerde elde edilen sonuçların geçen yıla göre daha iyi olduğunu gördük. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde, bu başarıyı Çavdarhisar ilçemizde dahada ilerletmenin çalışmalarına şimdiden başlamanın faydalı olacağını çok net gördük. Özellikle bu yıl Fen liselerini kazanan öğrenci sayımızın geçtiğimiz yıla göre fazla olması tüm okul müdürlerimizde memnuniyet yarattı. Bu başarılarda yaz okullarının önemi hakkında ortak payda da buluştuk'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
14.08.2017 09:26:59 TSI
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