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Kadınları tatilde yakalayan hastalık; Vajinal enfeksiyon

- Islak Mayo; Mantar ve parazite neden oluyor



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AYDIN (İHA) - Hava sıcaklığının yoğun olarak yaşandığı bu günlerde serinlemek için deniz veya havuzlara giren kadınları bekleyen en büyük sıkıntılar arasında vajinal enfeksiyonun geldiği belirtildi. Havuz ya da denizde serinledikten sonra ıslak mayo ile dolaşmanın mantar ve parazite neden olabildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Pelin Özün Özbay, kadınların sudan çıktıktan sonra kurulanmasını ve uzun süre ıslak mayo ile durmamasını tavsiye etti.

Bunaltıcı sıcaklarda havuz ve denizin özellikle kıyı bölgelerde en çok tercih edilen serinleme yöntemi olduğunu ancak havuz ve denizde serinlerken de bazı önlemler alınması gerektiğini belirten Liva Hastanesi hekimlerinden Kadın Hastalıkları Uzmanı Elif Pelin Özün Özbay, "Havuzlardan veya denizlerden en fazla bulaşan hastalıklardan biri genital mantar enfeksiyonlarıdır. Maalesef cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bir kısmı toplu olarak kullanılan havuzlardan bulaşabilir. Havuz veya deniz sefasının hastanede bitmemesi için girilen havuzun temizliğinden emin olunmalıdır. Çünkü yeterince temizlenmeyen havuzlar ve kirlilik seviyesi yüksek sahiller tehlikeli olabilir. Denizde mikrop kapma oranının havuzlara oranla daha düşük. Deniz suyu tuzlu olduğu için mikropların yaşaması daha zordur. Ama kirli, yüzeyi köpüklü ve yeşil görünümde olan denizlerde yüzülmemelidir. Ancak havuzlara bu anlamda daha çok dikkat etmek gerekir. Çünkü havuzlar durağan sular olması nedeniyle kolaylıkla kirlenebilir ve mikrop üremesi daha kolaydır ve mikropları kontrol altına almak için hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir" dedi

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Kadınlarda oldukça sık olarak rastlanan bu tür enfeksiyonların vajinal fitiller, kremler ve gerektiği durumda ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilebilmekte olduğunu dile getiren Dr. Özbay, "Hastaya oldukça sıkıntılı günler yaşatabilen bu enfeksiyondan korunmak için basit birkaç önlem oldukça yararlı olabilir. Öncellikle genital bölgenin ıslak ve nemli kalmasını önlemek için sentetik çamaşırlar ve dar kıyafetler giymekten kaçınılmalı pamuklu ve rahat iç çamaşırlar tercih edilmelidir. Ayrıca genital bölgenin temizliği için normal sabun parfümlü kozmetik ürünleri gibi tahrişe yola açabilecek temizlik ürünlerini değil bu bölge için özel üretilmiş sabunlar kullanılmalıdır. Bunların dışında yaz aylarında havuz sonrası genital bölgenin kuru kalması için kadınların ıslak mayo veya bikini ile kalmamaları klorlu sudan arınmak için de havuz sonrası duş almaları gerekmektedir" dedi.

(İK)



14.08.2017 09:27:28 TSI

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