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Doğal taşların gizemli sırları



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Doğal taş ve takı tasarımcısı Asu Peker, doğal taşların birçok hastalığa iyi geldiğine inanıldığını farklı enerjiye sahip çeşit çeşit doğal taşların bulunduğunu ifade etti.

Uşak'ta 3 yıldır işletmecilik yapan Asu Peker, annesinin yönlendirmesiyle doğal taş işine girmiş ve 3 yıldır bu işi yapıyor. Doğal taşların çeşitli enerjilerinin olduğunu kaydeden Peker, bu enerjilerin kişilerin burçlarıyla alakalı olduğunu belirtti. Uşak'ta doğal taşlara ilgilinin olmadığını ancak yurt dışında doğal taşların birçok hastalıklarda tedavi amaçlı kullanıldığı ve eczanelerde dahi satıldığını kaydetti. Doğal taşların enerjilerine ve hastaların şifa bulma amacıyla inananların ve inanmayanların bulunduğunu anlatan Peker," Doğal taşların şifa kaynağı olarak kullanıldığına inan vatandaşlarımız var tabi bunun yanında inanmayanlarda var. Kimisi aksesuar olarak kullanıyor. Kimi de gerçekten hastalığın boyutuna göre doğal taşlara talepte bulunuyor" dedi.



Doğal taşların gizemli sırları hakkında bilgi veren Doğal Taş ve Takı tasarımcısı Asu Peker, doğal taşların birçok hastalığa iyi geldiğine inanıldığını farklı enerjiye sahip çeşit çeşit doğal taşların bulunduğunu dile getirdi. Peker, özelikle "Kehribar" taşı hakkında şunları dile getirdi; "Kehribar taşı bir topraklama taşıdır. Beden rahatsızlıklarını çekip alan güçlü bir iyileştirici ve arındırıcıdır. Negatif enerjileri emer, pozitif enerjiye dönüştürür. Başarılı olmak için gereken dürtüleri motive eder. Guatr için faydalıdır. Mide mesane ve safra kesesini tedavi eder"

Akik taşının Peygamber Efendimizin Taşı olarak geçtiğini ve Efendimiz tarafından kullanıldığını söyleyen Peker; " Peygamber efendimiz bu Akik taşını zamanında kullanmış, en kıymetli taş yemen akit taşı farklı farklı renkte ve boyutta bulunuyor. Kişi kendi taşını seçmek isterse gözüne ilk gelen taş vücudun ihtiyaç duyduğu taştır. Bunu çok kez denedik. Beğeniyorlar. Taşların özelliklerini söylediğimizde evet bu özellikleri taşıyorum deyip taşı alıyorlar. Kişiler bu taşları normal enerjilerinden hariç takı ve aksesuar olarak ta kullanıyorlar. Kişiye özel tasarım yapıp vatandaşlarımızla bu tasarımları buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Himalaya tuzu lambası hakkında da bahseden Peker; " Himalaya tuzu lambası odadaki tüm kötü enerji alıyor. Astım, bronşit, nefes darlığı, horlama, uyku bozukluğu gibi sorunlara iyi geliyor. Kişiler evlerinin metre karesine göre KG bazında alabilir. Ancak ışık verdiği zaman fişe takılı olduğu müddetçe enerji veriyor. Bu Himalaya tuzu yemeklik olarak kullanılacaksa eğer, yemeklikleri de var onlarda ödem gibi şişlik gibi rahatsızlığı bulunan kişiler için çok faydası var" dedi.

Diğer taşları ve özelliklerini Peker, şöyle sıraladı; "Güneş Taşı: Neşe ve ışık veren bir taştır. Hayır demekte zorlanıyorsanız ve sürekli başkaları için fedakârlık yapıyorsanız bu taşı sürekli yanınızda taşıyın. Akik Taşı: Negatif enerjileri pozitife dönüştürür. Yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliği vardır. Nazara karşı koruma sağlar. Algı yeteneğini ve kendine güveni geliştirir. Karın bölgesine konduğunda gastriti rahatlatır. Göz, mide, deri rahatsızlıklarını giderir. Tansiyonu dengeler. Kan Taşı: Mükemmel bir kan temizleyici ve güçlü bir iyileştiricidir. Kötülük ve olumsuzluğu defeder. Sezgiyi yükseltir ve yaratıcılığı artırır. Mercan Taşı: Nazara karşı kullanılır. Ev ve ailelerdeki olumsuzlukları olumsuz enerjiyi ortadan kaldırır. Kararlılık sağlar. Pembe Kuvars Taşı: Koşulsuz sevginin ve sonsuz huzurun taşıdır. Kendini sevmeyi destekler. Aşkı çeker. Mevcut ilişkilerde güveni ve uyumu yeniler. Kalp ve dolaşım sistemini güçlendirir."

(EÖ-MB-Y)



14.08.2017 09:31:58 TSI

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