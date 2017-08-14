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Koyulhisar'da kültür ve sanat festivali yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Arısal

SİVAS (İHA) - Koyulhisar Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen kültür ve sanat festivaline yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, "Ülkemizde yaşanan elim olaylardan dolayı 2 sene ara verdiğimiz festivalimizin bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. Festivalimizin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum"dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise festivalin hayırlı olmasını dileyerek Koyulhisar'a gereken hizmetleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Festival kapsamında en iyi bal ve domates yarışmalarında dereceye giren üreticilere Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli tarafından hediyeler verildi. Daha sonra Sevcan Orhan ve Sevda Gül'ün söylediği türkülerle katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin de katıldı.

(UY-Y-)



14.08.2017 09:35:13 TSI

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