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Babadan evlada değil oğuldan babaya

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:37
Babadan evlada değil oğuldan babaya
Babadan evlada değil oğuldan babaya

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 24 yıldır el yapımı hasır çanta satan 63 yaşındaki Mehmet Yahşa, çanta yapmayı babasından değil oğlundan öğrendiğini belirtti.
Yaklaşık 24 yıldır hobi olarak yaptığı hasır çantaları Nazilli'de kurulan Perşembe Pazarı'nda satan Mehmet Yahşa, el emeği isteyen işlerin babadan oğula geçtiğini, kendisinin ise bu işi oğlundan öğrendiğini belirtti. Eşiyle birlikte vakit geçirmek için çanta yaptıklarını ifade eden Yahşa, çok iyi satış yapamadıklarını ama işi de bırakmadıklarını kaydetti.
Oğlunun İstanbul Otogarı'nda çanta yapımını görüp öğrendiğini, daha sonra gelip kendilerine öğrettiğini dile getiren Yahşa, "1993 yılından bu yana bu işle uğraşıyorum. Eşimle birlikte vakit geçirmek için yapıyoruz. Bir çanta örmek yaklaşık 1 saatimizi alıyor. Bu işi oğlum sayesinde öğrendim. Oğlum İstanbul'da otogarda bu çantaları satan birini görmüş. Önce o öğrendi bu işi ama üniversiteden mezun olunca Bursa'da kendi alanındaki işi kurdu. O iş adamı olunca bu işi yapmak da bize kaldı. Bizim işimiz babadan oğla değil, oğuldan babaya geçti. Çanta örmeyi, tamamen hobi olarak yapıyoruz. İşler kötü zaten. Bütçemize öyle çok büyük katkısı yok ama bu çantaları hazırlarken stres atıyor, motive oluyoruz. Eşimin emekli olmasına 3 sene kaldı. Eşim emekli olduktan sonra bu işi bırakmayı düşünüyorum. Kahve kültürüm yok, dışarı çıkmayı çok sevmiyorum, onun için bu işle uğraşıyorum'' ifadelerini kullandı.
(ES-MB-Y)

14.08.2017 09:40:14 TSI
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