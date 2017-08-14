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Aydın'da toplam araç sayısı 421 bin 880 oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri sonuçlarına göre Aydın'da toplum araç sayısı 421 bin 880 oldu.

2017 yılı Haziran ayında Aydın ilinde toplam araç sayısı yüzde 5,7 arttı. Aydın'da 2016 yılı Haziran ayında toplam araç sayısı 399 bin 318 iken, 2017 yılı Haziran ayında yüzde 5,7 oranında bir artış göstererek 421 bin 880'e, otomobil sayısı ise 161 bin 654 iken yüzde 6,6 artışla 172 bin 283'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 172 bin 283 adet otomobil, 10 bin 139 adet minibüs, 3 bin 88 adet otobüs, 63 bin 486 adet kamyonet, 8 bin 626 adet kamyon, 118 bin 940 adet motosiklet, 44 bin 674 adet traktör ve 644 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,4 ile kamyonette gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 629 ile otomobil ve 4 bin 864 ile motosiklette gerçekleşti. Türkiye genelinde ise artış oranları toplam araç sayısında yüzde 5,3 ve otomobilde yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Artış oranlarına bakıldığında Aydın ilinde toplam araç için oransal artışın Türkiye değerinin üstünde ve otomobil için de Türkiye değerinin üstünde olduğu kaydedildi.

Aydın'da 8 bin 239 aracın devri yapıldı.Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 bin 120 adet ile otomobilin yer aldığı, ardından bin 378 adet ile kamyonet ve bin 4 adet ile motosiklet geldiği belirtildi.

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 21 milyon 643 bin 213 oldu. Haziran ayında 95 bin 608 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,5 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı. Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Haziran döneminde 552 bin 789 adet arttı. Haziran ayında 577 bin 975 adet taşıtın devri yapıldı. Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 38,8 oldu. Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı. Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.

(MB-Y)



14.08.2017 09:40:29 TSI

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