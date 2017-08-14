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Döşemealtı Belediyesi'nden atık toplama merkezi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:38
Döşemealtı Belediyesi'nden atık toplama merkezi
Döşemealtı Belediyesi'nden atık toplama merkezi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi, 511 bin TL'ye mal olacak Atık Getirme Merkezi'ni Kasım ayı içerisinde hizmete açacak.
Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi Adem Yörük Sanayi sitesi içerisinde yapımına başlanan ve 511 bin TL'ye mal olacak Atık Getirme Merkezi'ni Kasım ayı içerisinde tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyor. Atıkların usullere uygun olarak ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılması ve doğanın korunmasının hedeflendiği proje kapsamında 621 metrekaresi kapalı 2 bin 347 metrekare alan üzerine inşa edilmeye başlanan 1'nci sınıf Atık Getirme Merkezi'nde, pil, lastik, plastik, yağ, kağıt gibi 13 ayrı kalemde atıkların geri dönüşümü ve bertarafı sağlanacak.
Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılan Atık Getirme Merkezi'nin yılbaşından önce hizmete açılacağını söyleyen Belediye Başkanı Turgay Genç, "Hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde geri dönüşüm konusunda yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. İlçemizdeki tarihi ve kültürel dokunun korunması, çok daha modern ve yaşanılabilir bir ilçe olma yolunda büyük adımlar atıyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarda ödüllü atık pil toplama yarışmaları yapıyoruz. Gençler ve çocuklarımız bu sayede yaşadıkları çevrenin korunması noktasında daha da bilinçleniyor. İnşaatı devam eden tesisimiz tamamlandığında hem çevreci hem de ekonomiye katkı sağlayıcı bir projeyi ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 09:41:16 TSI
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