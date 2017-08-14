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Eski işinde yaşadığı sıkıntıyı fırsata dönüştürdü



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da uzun yıllardan bu yana turizm alanında çalışan Bülent Değirmen, temininde sıkıntı yaşadığı karton bardak ve ıslak mendillerin üretimi için işletme kurdu.

Aydın'da yaşayan Bülent Değirmen senelerce turizm sektöründe çalıştığını, çalıştığı işletmelerde temininde sıkıntı yaşanan karton bardak ve ıslak mendil gibi ürünlerin üretimi için ortağı Ayhan Eskicioğlu ile bu işe giriştiklerini belirtti.

Kurdukları işletmede karton bardak, ıslak mendil, kâğıt zarf üretimi yapan Bülent Değirmen ve ortağı Ayhan Eskicioğlu iki makine ile günlük 80 bin karton bardak üretiyorlar. Aydın, Denizli, Muğla başta olmak üzere tüm Ege bölgesinin ürün ihtiyacını karşılıyorlar.

Daha önce çalıştığı turizm sektöründe bu ürünlerin temininde sıkıntı yaşadıklarını, bu sıkıntıyı fırsata dönüştürerek işletmeyi kurduklarını açıklayan Değirmen, "Ürettiğimi ürünlerin geniş bir pazarı var. Ege bölgesinde bunun imalatını yapan daha önce İzmir'de tek bir işletme vardı. Aydın'da da bu işletmeyi açarak pazarın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Oteller, restoranlar, toptancılar için imalat yapıyoruz. Karton bardak ve ıslak mendil üzerine baskısı hazır şekilde işletmemize geliyor. Burada ürünleri birleştirip son şeklini verip, kullanıma hazır hale getiriyoruz. Saatte yaklaşık 4 bin 500, 5 bin karton bardak üretiyoruz. Günlük olarak yaklaşık 80 bin karton bardak üretimimiz var. Kullandığımız hammaddeden ürettiğimiz ürünlerin gıda ile temasında hiçbir sıkıntısı yok zaten 2018 yılından itibaren bu tür ürünlerde plastik kullanımı kalkıyor. Bundan sonra kağıt ve kumaş gibi geri dönüşümü kolay, daha sağlıklı ve doğa dostu ürünler tercih edilecek" dedi.

(OD-MB-Y)



14.08.2017 09:44:49 TSI

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