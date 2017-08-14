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Alışveriş yapana yakıt bedava

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:43
Alışveriş yapana yakıt bedava
Alışveriş yapana yakıt bedava

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Bayram alışverişini Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nde yapan vatandaşlar, hediye yakıt kartına sahip olacak.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala düzenlediği kampanyayla ziyaretçilerinin yüzünü güldürdü. Alışveriş merkezi düzenlediği bayramlık yakıt kampanyası kapsamında, aynı günde tek seferde yapılan 150 TL ve üzeri tüm alışverişlerde ziyaretçilerine anında 20 TL'lik Petrol Ofisi yakıt kartı hediye edecek. Stoklarla sınırlı bu özel kampanyadan faydalanmak için vatandaşların 14-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında alışveriş merkezini ziyaret ederek bayram alışverişlerini buradan yapmaları yeterli olacak. Ayrıca hediye yakıt kartlar Petrol Ofisi istasyonlarından 31 Eylül'e kadar tek seferde ya da bölünerek kullanılabilecek.
(AY-Y)

14.08.2017 09:45:09 TSI
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