'Hero' tişörtü giyen genç serbest bırakıldı
Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de Türkçe 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört giyen 17 yaşındaki genç, polis tarafından gözaltına alınan şahıs mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Niğde merkezde bir PTT şubesine 'Hero' yazılı tişörtle gelen 17 yaşındaki R.Ö., ihbar üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen R.Ö., ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısında tişörtün kamuoyunda oluşan hikayesini bilmediğini söyleyen R.Ö. mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
(YE-SK)
14.08.2017 09:45:12 TSI
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