MHP İl Kongresi tamamlandı
(Fotoğraflı)
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Kongresini tamamladı.
Tek liste ile gidilen kongrede Arif Kılıç, MHP'ye İl Başkanı olarak seçildi.
MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un divan başkanlığında yapılan kongrede, konuşan İl Başkanı Arif Kılıç, yapılan kongrenin hayırlı olmasını dileyerek MHP'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu söyledi,.
Kongrede, 590 delegeden 259'unun oyunu alan Kılıç, il başkanı seçildi.
(EÖ-SK)
14.08.2017 10:00:38 TSI
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