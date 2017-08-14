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Finike'de "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:59
Finike'de "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı
Finike'de "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Finike Devlet Hastanesinde "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı.
Finike Devlet Hastanesinde açılan "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" hizmete başladı. Finike Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlu Hekimi Op. Dr. Ezgi Erdoğan Güngül, gebelik sürecinde kadınların fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıkları olabileceğini, gebelerin bu rahatsızlıkları atlatabilmeleri için destek almalarının önemli olduğunu belirtti. Op. Dr. Güngül, "Eğitimde gebelik süresi boyunca meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, bu değişikliklerin hangi dönemde nasıl meydana geldiği, neler yapılması gerektiği konusunda ve doğum sonrası dönem hakkında gebeler bilgilendirilmektedir. Eğitimlere hastanemizde görev yapmakta olan 2 ebe,1 diyetisyen ve 1 psikolog katılmaktadır. Diyetisyenimiz gebelik boyunca beslenme hakkında, psikoloğumuz ise gebelik boyunca stres ve etkileri konusunda gebeleri bilgilendirmektedir. Eğitimler ayda bir defa olmak kaydıyla 3 oturum şeklinde sürmektedir. Her oturumda gebeliğin 3 aylık dönemi, bu dönemde meydana gelen değişiklikler ve neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Eğitimimiz kadın doğum binasında bulunan gebe sınıfında yapılmaktadır ve eğitim bitiminde gebelere 'Gebe Bilgilendirme Sınıfına Katılım Belgesi' verilmektedir" dedi.
Gebe Bilgilendirme Sınıfına katılmak isteyenlerin Finike Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuru yapabileceğini belirten Op. Dr. Güngül, 15 Haziran 2017 tarihinde hizmete başlayan Gebe Bilgilendirme Sınıfına şuana kadar katılan 70 gebeye eğitim sonrası sertifika verildiğini, bu eğitimlere gebe kalmayı düşünen anne adaylarının da katılabileceğini söyledi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 10:02:03 TSI
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