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Festivalde gıda denetimi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Devlet Hastanesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından Kültür ve Sanat Festivali alanında gıda maddesi üreten ve satan iş yerlerinde bilgilendirme amaçlı gece denetimleri yapıldı.

Kültür ve Sanat Festivali alanında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Mehmet Emin Polat, Devlet Hastanesinde görevli Çevre Sağlık Teknisyeni Halil Uçar ve Belediye Zabıtası İbrahim Tosun'dan oluşan ekip tarafından gece gıda maddesi üreten ve satan iş yerlerinde bilgilendirme amaçlı denetimler yapıldı.

Halkın sağlığının korunması için denetimlere büyük önem verdiklerini, bu konuda üretici ve satıcıların da gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden yetkililer, sıcak havalarda gıdalarda bozulma daha çabuk gerçekleştiğine vurgu yaparak, "Bu nedenle panayır alanında gece yaptığımız denetimlerde özellikle et ürünleri satan iş yeri sahiplerini uyardık. Gıda maddelerinin belirlenen kurallara uygun olarak satılmasını sağlamak amacıyla ekiplerimiz belli aralıklarla denetimlere devam edeceklerdir'' dediler.(MA-EFE)



14.08.2017 10:07:47 TSI

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