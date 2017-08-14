YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şeker Fabrikasında güvenlik görevlisine saldırı

Şeker Fabrikasında güvenlik görevlisine saldırı



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir- Aksaray karayolu Şeker Fabrikası önünde, iki kişi fabrikanın güvenlik görevlisine saldırdı.

Alınan bilgiye göre amcaoğlu olduğu öğrenilen C.Y., ile Y.K.,arasında tartışma çıktı. C.Y.ve Y.K. tartışmaya müdahale eden fabrika güvenlik görevlileri C.K.,A.O.Y.,B.Ö.,N.Y.,'ye silahla saldırdı.

Jandarma yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken yaşanan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

(EÖ-SK)



14.08.2017 10:16:06 TSI

NNNN

