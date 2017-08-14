Şeker Fabrikasında güvenlik görevlisine saldırı
(Fotoğraflı)
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir- Aksaray karayolu Şeker Fabrikası önünde, iki kişi fabrikanın güvenlik görevlisine saldırdı.
Alınan bilgiye göre amcaoğlu olduğu öğrenilen C.Y., ile Y.K.,arasında tartışma çıktı. C.Y.ve Y.K. tartışmaya müdahale eden fabrika güvenlik görevlileri C.K.,A.O.Y.,B.Ö.,N.Y.,'ye silahla saldırdı.
Jandarma yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken yaşanan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
(EÖ-SK)
14.08.2017 10:16:06 TSI
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