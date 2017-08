YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Köprülü kavşağın yan yolları yıl sonunda trafiğe açılacak

- Mersin'in doğu girişindeki köprünün, D 400 karayolundaki genişletme çalışmaları kapsamında yıkılarak yeniden yapılması çalışmaları nedeniyle akaryakıt istasyonlarının sıkıntı yaşaması üzerine şantiyeyi ziyaret eden sektör temsilcileri, çalışmaların hızlandırılması talebinde bulundu



MERSİN (İHA) - Mersin'in doğu girişindeki köprünün, D 400 karayolundaki genişletme çalışmaları kapsamında yıkılarak yeniden yapılması çalışmaları nedeniyle akaryakıt istasyonlarının sıkıntı yaşaması üzerine şantiyeyi ziyaret eden sektör temsilcileri, çalışmaların hızlandırılması talebinde bulundu. Yetkililer, köprülü kavşağın yan yollarının yıl sonunda trafiğe açılacağını bildirdiler.

Mersin'in girişini rahatlatacak olan Liman Hal Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmaların uzaması, bölgedeki akaryakıt istasyonlarını da sıkıntıya sokunca, sektör temsilcileri harekete geçti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 10 No'lu Akaryakıt, LPG, Madeni Yağ ve Enerji Meslek Komitesi temsilcileri, Komite Başkanı Eşref Akdoğan başkanlığında yapımı devam eden Liman Hal Köprülü Kavşağı şantiyesini ziyaret ederek Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü görevlilerinden çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Başkan Akdoğan'a Başkan Yardımcısı Yavuz Çağır, Meclis Üyesi Mesut Selim Özcömert ile sektör temsilcisi Yasin Zorlu eşlik etti.

Yan yollar yıl sonunda trafiğe açılacak

Devam eden inşaat nedeniyle Mersin'in ana girişinin kapanıp ulaşımın alternatif yollar üzerinden sağlanmasının ardından hat üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yolun bir an önce bitirilmesini isteyen sektör temsilcileri, çalışmaların hızlandırılıp üç vardiyaya çıkarılarak köprünün hızla tamamlanması talebinde bulundular. Karayolları görevlileri ise sektör temsilcilerine, "Teknik imkanlar elverdiği ölçüde çalışmalarımızı hızlandırmaya başladık. Yan yolları yılbaşında, çalışmanın tamamını ise 2018 yılı Haziran ayında tamamlamayı hedefliyoruz" dediler.

Mersin-Adana arasını kapsayan 60 kilometrelik yolun, Karayolları Bölge Müdürlüğü Yatırım Planı'na alındığını kaydeden Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Üstyapı Başmühendisi Mehmet Yaşar Göktepe, çalışmanın etap etap tamamlanacağını, halihazırda bu yolun 8 kilometrelik en zor kısmının ihalesinin yapıldığını hatırlattı. Proje sona erdiğinde Mersin ile Adana arası yolun 8 şeride çıkacağını belirten Göktepe, "Birçok ilde projemiz olmasına rağmen Bölge Müdürümüz bu projeye büyük önem veriyor. Her 15 günde bir toplanarak yaşadığımız sorunları konuşup çözüm yolları arıyoruz. Teknik ve bürokratik sorunların çözülüp engellerin aşılması adına her türlü özverili çalışma sürdürülüyor. Bizden kaynaklı olmayan bazı gecikmeler oldu. Ama hedeflerimize ulaşabilmek adına bir günde teknik anlamda kullanabileceğimiz maksimum süreyi kullanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de böyle çalışmaya devam edip söz verdiğimiz tarihte projeyi tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

"İlgili kurumlardan bayrama kadar altyapının uygun hale getirilmesi sözünü aldık"

Birçok yerde altyapı çalışmalarındaki sıkıntılar nedeniyle gecikmeler yaşandığına dikkat çeken Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Yaşar Özer ise "Yer altında MESKİ'nin kanalizasyon ve içme suyu hatları, TEDAŞ'ın hatları bulunmakta. Bunların taşınması zaman alıyor. Bu hatlar taşınmadan yeni fore kazıklar çakmamız ve temel atmamız mümkün değil. İlgili kurumlardan bayrama kadar altyapının uygun hale getirilmesi sözünü aldık. Bayram sonrası eksik kazıklarımızı da tamamlayıp temel atmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

İhale kapsamında önceliği Liman Hal Köprülü Kavşağı Projesi'ne verdiklerini söyleyen Özer, daha sonra Bekirde Kavşağı ve son olarak da Deliçay Köprüsünün yeniden inşa edileceğini bildirdi. Bu çalışmaların daha kısa süreceğini dile getiren Özer, çalışmaların tümü tamamlandığında Adana'dan Mersin'e gelişte Gazi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü Bulvarlarına aralıksız ulaşımın sağlanmasının mümkün olacağını kaydetti.

