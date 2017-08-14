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Psikiyatri hastalarına moral gezisi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalara gezi ve piknik düzenlendi.

Bandırma Vapuru Müzesini gezen hastalar yetkililerden bilgi almayı ihmal etmediler. Geziden sonra Doğu Park'ta hastalarla birlikte tüm sağlık çalışanları piknik yaptı. Piknikte yemekler yendi ve hastalarla birlikte sağlık çalışanları çeşitli oyunlar oynadı. Özellikle halat çekme ve çuvalla zıplama yarışı oyununda oldukça eğlenceli dakikalar yaşandı. Oyunlarda başarılı olan hastalara hediyeler verildi. Hataların Doğu Park'ın güzelliklerini görmeleri için fayton gezisi yapıldı.

Geziyle ilgili olarak Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Çoker, bu tür etkinliklerle hastalarını sosyal hayatla kaynaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe hastalar ve sağlık çalışanları katıldı.

(KA-SLH-Y)



14.08.2017 10:21:00 TSI

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