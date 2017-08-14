ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emet Günlüce'de yangını

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:19
Emet Günlüce'de yangını
Emet Günlüce'de yangını

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Emet ilçesine bağli Günlüce köyünde çıkan yangında tek katlı ahşp ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yaytal merasında İsmail Kul'a ait tek katlı ahşap binada gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangına Emet Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Yangında 60 bin TL maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. (MS-EFE)

14.08.2017 10:21:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kimsesiz çocukların aquapark sevinci
YEREL

KİMSESİZ ÇOCUKLARIN AQUAPARK SEVİNCİ
Festivalde gıda denetimi
YEREL

FESTİVALDE GIDA DENETİMİ
Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yürütülen çalışmalar
YEREL

GEDİZ MURATDAĞI TERMAL KAYAK MERKEZİ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Müdür Ginyas Kaya: Başarı için yaz okulları çok önemli
YEREL

MÜDÜR GİNYAS KAYA: BAŞARI İÇİN YAZ OKULLARI ÇOK ÖNEMLİ
Şaphane'de gıda denetimleri
YEREL

ŞAPHANE'DE GIDA DENETİMLERİ
Yaz dönemi kurs öğrencilerinin piknik keyfi
YEREL

YAZ DÖNEMİ KURS ÖĞRENCİLERİNİN PİKNİK KEYFİ
Başkan Ali Çetinbaş: &quot;AK sevda 16 yaşında, işimiz hizmet gücümüz millet&quot;
YEREL

BAŞKAN ALİ ÇETİNBAŞ: "AK SEVDA 16 YAŞINDA, İŞİMİZ HİZMET GÜCÜMÜZ MİLLET"