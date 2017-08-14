Emet Günlüce'de yangını
(Fotoğraflı)
Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Emet ilçesine bağli Günlüce köyünde çıkan yangında tek katlı ahşp ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yaytal merasında İsmail Kul'a ait tek katlı ahşap binada gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangına Emet Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Yangında 60 bin TL maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. (MS-EFE)
14.08.2017 10:21:41 TSI
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