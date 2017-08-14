Zabıta transmikser ve beton pompalarını denetledi
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, transmikser ve beton pompalarını denetledi.
Kilis Belediyesi sınırları içerisinde transmikser ve beton pompaları olarak faaliyet gösteren araçlar Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından kontrol edildi. Kontrollerde transmikser ve beton pompaları denetlendi. Denetlenen transmikser ve beton pompalarından uygun görülenlere yıllık çalışma izin belgeleri teslim edildi.
İzinsiz ve kontrolsüz şekilde çalışan transmikser ve beton pompalarına müsaade edilmeyeceği belirtilerek, denetimlerin devam edeceği bildirildi,
(MAD-SD-Y)
14.08.2017 10:22:15 TSI
NNNN