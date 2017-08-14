YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zabıta transmikser ve beton pompalarını denetledi

Zabıta transmikser ve beton pompalarını denetledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, transmikser ve beton pompalarını denetledi.

Kilis Belediyesi sınırları içerisinde transmikser ve beton pompaları olarak faaliyet gösteren araçlar Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından kontrol edildi. Kontrollerde transmikser ve beton pompaları denetlendi. Denetlenen transmikser ve beton pompalarından uygun görülenlere yıllık çalışma izin belgeleri teslim edildi.

İzinsiz ve kontrolsüz şekilde çalışan transmikser ve beton pompalarına müsaade edilmeyeceği belirtilerek, denetimlerin devam edeceği bildirildi,

(MAD-SD-Y)



14.08.2017 10:22:15 TSI

NNNN

