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Köyceğiz'de otomobil motosikletle çarpıştı; 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobille, motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Fethiye istikametine seyir halinde olan Abdullah Karaman yönetimindeki 35 AK 993 plakalı otomobil ile Sabri Altın yönetimindeki plakasız motosiklet, Beyobası Mahallesi, Dalyan kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak asfalt zemine düştü.

Yaralı Altın, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Altın'ın ters yönde seyir halinde olduğu iddia edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-MB-Y)



14.08.2017 10:24:55 TSI

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