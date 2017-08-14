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Tosya trap atışlarında 350 sporcu yarıştı



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Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya İdman Yurdu tarafından düzenlenen 1. Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışmasında, 350 en iyi olmak için yarıştı.

Tosya 1. Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması, İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı'nın yapmış olduğu şeref atışıyla başladı. Tosya İdman Yurdu Spor Kulübü ve Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu'nun birlikte organize ettiği Trap, Tek Kurşun ve Tabanca Atıcılık Karadeniz Bölge Müsabakası düzenledi. İlçeden katılan sporcuların yanı sıra, Karabük, Samsun, Giresun, Ordu, Çorum, Çankırı, Ankara ve Zonguldak illerinden yaklaşık 350 sporcunun katıldı. Turnuvanın ardından dereceye girenlere ödül madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

(SDA-GY-Y)



14.08.2017 10:25:15 TSI

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